Mohenjo-Daro: Pakistan'ın kayıp kenti Pakistan'ın antik kenti Mohenjo-Daro, dünyanın en gizemli antik kentlerinden biri. 5 bin yıl önce kurulan ve aniden gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bu kentin ve sakinlerinin başına ne geldiği bilinmiyor.

Pakistan'ın antik kenti Mohenjo-Daro, dünyanın en gizemli antik kentlerinden biri. 5 bin yıl önce kurulan ve aniden gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bu kentin ve sakinlerinin başına ne geldiği bilinmiyor. Arkeologlar, bölgede bulunan antik dilde yazılmış tabletleri deşifre etmeye çalışıyor. Yazı çözülürse sırlar da çözülmüş olacak. Kaynak: DailyMotion.com