Mohamed Salah'la İlgili Olay Yaratan İddia: Milli Takımı Bırakıyor
Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a yakın bir isim Fransız basınına yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmeyi düşündüğünü söyledi.
Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın, Dünya Kupası sonrası milli takım kariyerini noktalamayı düşündüğü ifade edildi.
EMEKLİLİĞİNİ İSTEYECEK
Oyuncunun yakın çevresinden bir isim Fransız basınından L'Equipe'e yaptığı açıklamada, Salah'ın federasyonla arasının kötü olduğunu ifade etti. Bu isim ayrıca, federasyonun Salah'a karşı tutumundan dolayı, yıldız futbolcunun turnuva sonrası milli takımdan emekliliğini isteyeceğini bildirdi.
Oyuncuyla federasyon arasındaki ilk anlaşmazlık, Salah'ın fotoğrafının izinsiz olarak milli takım uçağında kullanılmasıyla başlamıştı.
FEDERASYON İDDİAYI YALANLADI
Federasyondan yapılan açıklamada ise iddiaların doğru olmadığı, Mohamed Salah'ın Mısır'da çok mutlu olduğu belirtildi.
YORUMLAR (2)
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normal bir şey. artık Türkiye milli takım forması için önü açıldı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR VANLI OLARAK 8TAŞDAN NEFRET EDİYORLARRRCevap Yaz Yayından Kaldır