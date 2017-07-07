Moğolistan Yeni Devlet Başkanını Seçiyor

Moğolistan'da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için bugün sandığa gidiyor.



İlk turu 26 Haziran'da yapılan seçimlerde adaylardan hiç biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamayınca yarış ikinci tura kalmıştı.



Seçimlerin favorisi ana muhalefetteki merkez sağ Demokrat Parti'nin adayı Battulga Khaltmaagiin, ilk turda oyların yüzde 39'unu almıştı.



Rakibi ise ilk turu ikinci sırada tamamlayan Meclis Başkanı ve iktidardaki Moğolistan Halk Partisi'nin adayı Enkhbold Miyeegombo.



Demokrat Partili Battulga Khaltmaagiin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor.



Seçilmesi halinde de dış politikada Pekin'den Moskova'ya yakınlaşılması öngörülüyor.



Yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Moğolistan'da seçilen kişi ülkeyi dört yıl boyunca idare edecek.



Orta Asya ülkesi Moğolistan her ne kadar zengin yeraltı kaynaklarına sahip olsa da artan işsizlik, devlet kurumlarındaki yolsuzluk ve Çin ile Rusya arasında tercih yapmaya zorlanma durumu, yeni liderin karşılaşacağı sorunların başında geliyor.



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Tags: yeni başkanını Moğolistan Başkanlık seçimleri seçiyor devlet Gepost: 07 juli 2017