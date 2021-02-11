Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i ziyaret etti
11.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:26
Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.
Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.
Ziyarette, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ