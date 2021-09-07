Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
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Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı

Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizm, kültür ve sanat faaliyetlerinde karşılıklı işbirliği gerçekleştirmek için Bodrum'a gelen Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı.

Turizm, kültür ve sanat faaliyetlerinde karşılıklı işbirliği gerçekleştirmek için Bodrum'a gelen Moğolistan heyeti ile iyi niyet protokolü imzalandı. Başkan Aras, Bodrum'un doğru tanıtımı için ilgili paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Moğolistan Başbakan Danışmanları Amgalanbaatar Dagdandorj, Dembereldorj Dorjchuluun ile IATA Moğolistan Temsilcisi Enkhbat Usukhjargal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de katılırken, Moğolistan ve Bodrum arasında gerçekleştirilebilecek turizm, kültür ve sanat faaliyetleri hakkında konuşarak karşılıklı iyi niyet protokolü imzalandı.

Gerçekleşen görüşmede Bodrum'u, Moğolistan'ın turizm seyahati gerçekleştirdiği Çin, Japonya ve Güney Kore arasına katmak, Moğalistan ile Bodrum arasında güvenli turizm oluşturulması, Moğalistan'da kültürel Bodrum günleri, Bodrum'da da Moğolistan tanıtım günleri düzenlenmesi, Moğolistan'dan Bodrum'a kardeş şehir yapılacak bir şehir seçimi gibi konular konuşuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Moğolistan heyetine teşekkür ederek, "Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi kültürel zenginliklere sahip kentimizin dünyanın her bölgesinde doğru tanıtılması noktasında paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize gelen Moğolistan'ın üst düzey heyeti ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tarihi bağlara sahip ülkelerimizin turizm ve ekonomik anlamda da iş birliği içinde çalışmasını çok önemli buluyorum. Karşılıklı imzaladığımız bu iyi niyet protokolü sadece bir başlangıçtır. Önümüzdeki süreçte kültür, turizm ve sanat başta olmak üzere birçok alanda işbirliği içinde çalışacağız" dedi.

Dagdandorj: Bodrum'un Turizm Potansiyeli İlgimizi Çekti

Moğolistan Başbakan Danışmanlarından Amgalanbaatar Dagdandorj, "Türk Hava Yolları'nın pandemi döneminde de oldukça ivme kazanan uçuşları, özellikle Bodrum'un ve Bodrum yönetiminin, yani sizin, pandemi döneminde dahi turizm potansiyelini ve atraksiyonunu arttırması ilgimizi çekti ve sizinle bizzat tanışmak istedik. Karşılıklı turizmimizi arttırmak, daha çok Türk turist ağırlamak ve karşılıklı birbirine yakın kültürlerimizi tanıtmak isteriz" dedi.

Moğolistan Başbakan danışmanları Amgalanbaatar Dagdandorj ve Dembereldorj Dorjchuluun ilk geldikleri Bodrum'u çok beğendiklerini belirterek, başkan Aras'ı Moğolistan'a davet etti. - MUĞLA

Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı
Moğolistan ile Bodrum arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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