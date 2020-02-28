Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı
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Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

28.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:03
Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı

Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan devlet ajansı 'Montsame' tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat'ta Çin Devlet Başkanı ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar. Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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