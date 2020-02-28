Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
28.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:04
Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa'nın yeni tip koronavirüs Covid-19'a yakalandığı şüphesiyle karantina altına alındığı açıklandı.
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Kaynak: Euronews.com