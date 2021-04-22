Moğolistan'da tekne alabora oldu: 7 ölü
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Moğolistan'da tekne alabora oldu: 7 ölü

Moğolistan'da tekne alabora oldu: 7 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Moğolistan'ın Khuvsgul eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Moğolistan'ın Khuvsgul eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Khuvsgul eyaletinde Selenge Nehri'nde bir teknenin alabora olduğu ifade edildi. Açıklamada, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - ULAN BATUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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