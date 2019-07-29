Moğolistan'da TBMM Başkanı Şentop onuruna akşam yemeği
Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar, resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler onuruna akşam yemeği verdi.
Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar, resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler onuruna akşam yemeği verdi.
Kaynak: AA
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah sözler: Dış politikamızın en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir
HDP'li Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın ailesini ziyaret edip bölgedeki çocukları tanımsız cisimler konusunda uyardı
Son Dakika Güncel Haberleri