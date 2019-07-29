Moğolistan'da TBMM Başkanı Şentop onuruna akşam yemeği

Moğolistan'da TBMM Başkanı Şentop onuruna akşam yemeği

Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar, resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler onuruna akşam yemeği verdi.

Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar, resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler onuruna akşam yemeği verdi.

Kaynak: AA
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