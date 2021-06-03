Moğolistan'da İki Doz Aşılananların Oranı %66,4 Oldu ve Moğolistan Hava Sahasını Türkiye Dahil 10 Ülkeye Açtı

3 Haziran 2021 tarihi itibariyle, Moğolistan'da toplam 61. 396 koronavirüs vakası tespit edilmiş olup iyileşenlerin sayısı toplam 51. 983 kişidir.

3 Haziran 2021 tarihi itibariyle, Moğolistan'da toplam 61. 396 koronavirüs vakası tespit edilmiş olup iyileşenlerin sayısı toplam 51. 983 kişidir.

23 Şubat 2021 tarihinde ülkede başlayan aşılamada 2 Haziran 2021 tarihi itibariyle 1. 860. 915 kişi birinci doz aşısını olmuş olup bu sayı, ülke genelinde aşılanacak hedef kitlenin %90, 0'ına karşılık gelmektedir. İkinci doz olanların oranı ise ülkenin %66, 4'üne (1. 373. 196 kişi) karşılık gelmektedir. Ülkede 18 yaş üzeri aşılanması hedeflenen nüfus, toplam 2. 067. 292 kişidir.

Diğer taraftan, ülkenin yarısına yakın nüfusunun yaşadığı başkent Ulanbator'da hedef kitlenin %99, 9'u ilk doz aşısını, %79, 7'si ise ikinci doz aşısını olmuştur.

Ülkede kullanılan aşı türleri ve stokları aşağıdaki şekildedir:

AŞI TÜRÜ STOK

• AstraZeneca/ Hindistan + COVAX 214. 800

• Sinopharm/ Çin 4. 300. 000

• Sputnik V/ Rusya 60. 000

• Pfizer-BioNTech/ COVAX 126. 360

Toplam temin edilen doz (% 109, 3) 4. 701. 160

Gerekli Doz 4. 300. 000

Moğolistan'da mevcut durumda 18 yaş üstü vatandaşlara aşılama yapılıyor. Bu nüfusun yüzde 60'ına karşılık gelmektedir. Ancak nüfusun yüzde 70'inin aşılanması için çocukların da aşılanması gerekiyor.

Şu anda Moğolistan'da 0-17 yaş arası 1. 185. 991 çocuk var. Moğolistan Hükümeti, bunlardan 12-17 yaş arası çocukların aşılanarak toplam nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını öngörüyor. Ayrıca, Moğolistan, ebeveynlerinin rızasıyla 16-17 yaş arası çocukları aşılamak için bir çalışma yürütüyor.

Diğer taraftan, Moğolistan hava sahasını bir yıl dört ay sonra açtı.

1 Haziran 2021 tarihli Hükümet Kabine Toplantısında, 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sınırların açılması kararı alınmıştır. Böylece Moğolistan sınırı 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla resmen açılmıştır. Sonuç olarak Moğolistan vatandaşları halihazırda sınırını açan Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Tayland, Endonezya, Brezilya, Mısır ve Hindistan olmak üzere 10 ülkeye seyahat edebilecektir. Aynı zamanda, diğer ülke vatandaşları alınan koronavirüs önlemleri kapsamda ülkeye seyahatlerini gerçekleştirilebilecektir.

Kaynak: https://visual. ikon. mn/covid-19, https://ikon. mn/n/28kz

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre