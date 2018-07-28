Moğolistan'da 'Gülen Bağlantılı' Okulların Müdürünü Kaçırma Girişimi

Moğolistan'da, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen Empathy Okulları'nın Genel Müdürü, Türk vatandaşı Veysel Akçay, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmak istendi.

Akçay'ın bir uçakla yurtdışına götürülme girişiminin Moğol yetkililer tarafından engellendiği iddia edildi.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili Türk Büyükelçiliği'yle temasa geçtiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, yerel medya ve Akçay'ın anlatımlarına dayandırdığı haberinde, iddia edilen kaçırma girişiminin başkent Ulanbator'da yaşandığını, Akçay'ın bazı kişiler tarafından zorla havaalanına getirildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP, Akçay'ın arkadaşları ve görgü tanıklarının aktarımlarına göre, Akçay'ın evinin önünde beş kişi tarafından zorla alınıp bir minibüse sokulduğunu belirtti.

Cuma günü bir Türk uçağının Cengiz Han Uluslararası Havaalanı'na indiğini belirten ajanslar, Akçay'ın da kaçırıldıktan sonra havaalanına götürüldüğünü bildirdi.

Haber ajansları, Moğol yetkililerin yaklaşık sekiz saat boyunca uçağın kalkışına izin vermediğini ve Akçay'ı bu kişilerin elinden aldığını aktardı.

Reuters, Akçay için havaalanında gösteri yapıldığını uçağın yerel saatle akşam 21.15'te kalktığını belirtti.

AFP, Akçay'ın kendisini kimin kaçırdığı soruna "Bilmiyorum" cevabını verdiğini aktardı. Ajans, yaşananların ardından Akçay'ın önce polis tarafından sorgulandığını sonra hastaneye giderek sağlık kontrolünde geçirildiğini bildirdi.



Moğolistan: İddialar doğruysa egemenliğimizin ihlali anlamına gelir Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moğolistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Battsetseg Batmunkh'un olayla ilgili Türk Büyükelçiliği'den bir diplomatla görüştüğü belirtildi.

Akçay'ı destekleyenler yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutarken, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Türk Büyükelçiliği'nin olayda kendilerinin bir dahli olmadığını söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre Batmunkh, Türkiye'nin ülkede bir kaçırma girişiminde bulunduğu iddiasının doğruluğu durumunda bunun "Moğolistan'ın egemenliği ve bağımsızlığının ihlali anlamına geleceğini ve ülkenin buna güçlü bir şekilde karşı çıkacağını" söyledi.

Açıklamada, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moğol mevkidaşı Tsogtbaatar Damdin ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve suçlamaları reddettiği de aktarıldı.

Konuyla ilgili Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi.

Reuters, "Empathy Okulları'nın ülkede 25 yıl önce Gülen Hareketi tarafından açıldığını" bildiriyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mart ayında Moğolistan'a yaptığı ziyarette, ülkede Gülen yapılanması bağlantılı okulların varlığını sürdürmesini eleştirmiş ve "Bu okulların varlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri zehirler" açıklamasını yapmıştı.