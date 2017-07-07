Moğolistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İkinci Turu

Moğolistan'da ilk turu 26 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başına gitti.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, ilk turu önde tamamlayan iş adamı ve muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Khaltmaa Battulga ve iktidardaki Moğolistan Halk Partisinin (MPP) adayı ve Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold arasında yapılıyor.



Battulga ilk turda oyların yüzde 38'ini, Enkhbold yüzde 30,3'ünü almıştı. Oyların yüzde 30,1'ini alan Devrimci Halk Partisi adayı Sainkhuu Ganbaatar ise ilk turda elenmişti.