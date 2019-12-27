Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü
Haberler » 3. Sayfa » Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü - Haberler

Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü

Moğolistan başkenti Ulan Batur'da alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

27.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:22
Moğolistan'da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü

başkenti Ulan Batur'da alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.


Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da 1 ay içerisinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi öldü. Polis, 1 Aralık'tan bu yana yaşanan 26 ölümün yeni yıl kutlamalarında alkol tüketiminin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Yeni Yıl partileri nedeniyle Ulan Batur'da alkol tüketimi önemli ölçüde artmaktadır. Bu ölümlerin nedenleri doğrudan yeni yıl kutlamaları ile ilgili" ifadelerini kullandı. Polisin güvenlik tedbirlerini arttırdığı aktarılırken 23 kişinin başkent Ulan Batur'da donarak öldüğü belirtildi. - ULAN BATUR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler