Moğol Naadam Festivali - Istanbul

Moğolistan Dostluk Derneği, "Büyük Moğol İmparatorluğu"nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle Moğol Naadam Festivali düzenlendi.



Dernek Başkanı Müge Güzeldemirci, Kağıthane Hasbahçe'deki güreş ve cirit sahasında düzenlenen festivalde, tarihi geleneksel Moğol Naadam Festivali'nin her sene ülkenin dört bir yanında kutlandığı söyledi.



Festival kapsamında birçok kişinin alana geldiğini belirten Güzeşdemirci, "Bu sene ilk Moğol Devletinin 2226. Büyük Moğol İmparatorluğun 811. Cumhuriyetin 96. yıl dönümü şerefine etkinlikleri kutluyoruz. Türkiye'de yaşayan Moğol vatandaşlarımıza bu bayramı yaşatmak, Türk halkına kültürümüzü tanıtmak adına bu şenliği yapıyoruz. Gün boyu burada farklı etkinliklerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Festival kapsamında Moğol Güreşi yarışları büyük heyecanlı izlendi.



Moğol müziğini yansıtan parçalar dinleyiciler tarafından beğeni topladı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.