Moğol cinayetinde 6 sanık hakkında dava

23.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:02

Şişli'de birlikte kaldıkları Moğolistan uyruklu Boldbataar Tserennadmid'i (44) darp ederek öldürdükleri, kız arkadaşı Munkhdolgor Ulziidoo'yu ise döverek yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 4'ü tutuklu 6 Moğol sanık hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Tserennadmid'in, müşteki Ulziidoo (46) ve sanıklar Khudermunkh Chinzorig (18), Mandukhai Bat-Erdene (28) ve Uugonzolboo Boldbaatar ile (26) Mecidiyeköy'deki bir evde birlikte kaldıkları anlatıldı.

Maktul ile müştekinin evin bir odasında, sanıklar Boldbaatar ile eşi Bat-Erdene'nin ikinci, sanık Chinzorig'in ise üçüncü odada kaldıkları kaydedilen iddianamede, maktul ile sanıklardan Boldbaatar arasında kira ödemesi ve evin kullanımı konusunda olay tarihi öncesine dayanan husumet bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, 17 Temmuz 2019'da sanıklardan Boldbaatar'ın diğer sanıklardan Tsenguun Bayarsaikhan (30), Jambajamts Munkhbat(28) ve Baasankhuu Ankhner(24) ile eve geldiği, maktulle müştekinin aynı odada bulundukları sırada diğer sanıkların Boldbaatar'ın odasında yemek yedikleri belirtildi.

Maktul ve müştekinin odasından sesler gelmesi üzerine sanık Boldbaatar ve müşteki Ulziidoo arasında tartışma yaşandığı, maktulün lavaboya gittiği sırada sanıklar Boldbaatar, Bayarsaikhan, Munkhbat ve Ankhner'in müştekinin odasına girip hep birlikte müşteki kadına tekme ve yumrukla saldırdıkları anlatılan iddianamede, kavga devam ederken maktulün lavabodan çıkıp odasına girdiği sırada sanıkların müştekiyi bırakıp maktule saldırdıkları bilgisine yer verildi.

İddianamede, müştekinin bu sırada yardım istemek için dışarı kaçtığı, 4 sanığın bu sırada maktulü dövmeye devam ettikleri belirtilerek, bu sırada maktule saldırmayan diğer 2 sanıktan Chinzorig'in dışarıya ses gitmemesi için evin camlarını kapattığı, kavga sırasında kırılan sandalyeyi çöpe attığı, sanık Bat-Erdene'nin ise tartışmayı başlatarak diğer 4 sanığın maktulü dövmelerini teşvik ettiği kaydedildi.

Evden kaçan müştekinin sokaktaki insanlardan yardım istediği ancak Türkçe bilmemesi nedeniyle olayı anlatamadığı, müşteki dışarıdayken 4 sanığın maktulü bilincini kaybedene kadar dövdüğü, maktul hareketsiz yatarken sanıkların evden çıktıkları ifade edilen iddianamede, sanıklardan Boldbaatar'ın olay yerini gösteren kamera açısını değiştirerek delilleri yok etmek istediği anlatıldı.

İddianamede, müştekinin sanıklar evden çıktıktan sonra eve girmek istediği, anahtarının olmaması ve maktulün zil sesini duymaması nedeniyle giriş yapamadığı, gece boyunca sokaklarda gezdiği, ertesi gün öğleden sonra tekrar olayın yaşandığı eve gittiği ifade edildi.

Müştekinin, kendisine ve maktule ait eşyaların evin dışına atılmış olduğunu, maktulün yüzünden ve karnından kan geldiğini gördüğü ancak kaçak olması nedeniyle polise ve hastaneye gitmekten korktuğu bildirilen iddianamede, maktulle müştekinin bu evden kovulduktan sonra taksiyle Mecidiyeköy'deki başka bir eve gittikleri ve maktulün 20 Temmuz 2019'da bu evde ölü bulunduğu anlatıldı.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, maktulün ölümünün kafa-göğüs travmasına bağlı kaburga kırıkları ve beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

İddianamede tutuklu sanıklar Baasankhuu Ankhner, Jambajamts Munkhbat, Tsenguun Bayarsaikhan ve Uugonzolboo Boldbaatar'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıl altışar aydan 4 yıl altışar aya kadar ve "kasten öldürme" suçundan ise ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Sanıklar Khudermunkh Chinzorig ve Mandukhai Bat-Erdene'nin ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan onar yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA