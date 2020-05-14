Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne Tarım ve Orman Bakanlığınca 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
14.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:18

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne Tarım ve Orman Bakanlığınca 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Mogan Gölü'nde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Bakanlık olarak her yıl belirli miktarda balığın göllere bıraktıklarını belirterek, bunların başında da sazan balığının geldiğini söyledi.

"Bugün başlattığımız kampanya ile 63 ilde yaklaşık 5 milyon civarında balık bırakacağız. Bakanlık olarak yıl içerisinde bıraktığımız balık sayısı 40 milyonu geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bize belirlediği hedef 2023 yılına kadar 100 milyon balığı bırakmak." diyen Atalay, göllere bırakılan balıklar arasında çok nadir yetişen Lahoz ve Kalkan'ın da olduğunu belirtti.

Atalay, bu balıkların Bakanlık tarafından yetiştirilmiş ve özel lokasyonlara adapte olabilecek balıklar olduğuna işaret ederek, her türlü analizleri yapılmış, hastalık taşımayan balıklar olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Atalay, şöyle konuştu:

"Eğer kendileri balıklandırma yapmak isterlerse ki buna bazen rastlıyoruz, bu son derece riskli. Hem ekosistemi zarara uğratıyor hem de hastalık taşıyor. Dolayısıyla devletimizin de buna karşı yaptırımı var. İzin alınmadan kişisel olarak balıklandırma yapılırsa 10 bin liraya kadar cezası var. Eğer bu kurumsal olarak vakıf veya dernekler aracılığı ile yapılırsa da 20 bin liraya kadar ceza verilebiliyor. Ekosistemi ve sağlığı korumak için dikkatli olmak gerekiyor ve izinsiz balıklandırma yapmamak lazım. Önümüzdeki dönemde çocuklarla bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz."

Atalay, yaklaşık 1 yaşında olduğunu belirttiği balıklara her aşaması kontrol altında bir sene bakıldığını aktardı.

Törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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