Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürtülen proje kapsamında, 63 ildeki 766 su kaynağına 5 milyon adet sazan yavrusu bırakılacak.

Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı
14.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:05

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürtülen proje kapsamında, 63 ildeki 766 su kaynağına 5 milyon adet sazan yavrusu bırakılacak. Proje kapsamında ilk olarak 35 bin sazan yavrusu, Ankara'da bulunan Mogan Gölü'ne bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde, 5 milyon sazan yavrusu üretildi. Üretilen balıklar, 28 Mayıs'a kadar 63 ildeki 766 su kaynağına bırakılacak.

Proje, bugün Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nden start aldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in katılımıyla Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.'2023 YILI HEDEFİ 100 MİLYON BALIK'

Genel Müdür Atalay, Türkiye'de iç sularda 370 tür balığın bulunduğunu, bu türlerin pek çoğunun endemik tür olduğunu ve korumak için çok sıkı tedbirler uyguladıklarını söyledi. Atalay, "Sportif ve ticari avcılıkta kullanılan sazan ve yayın balığı gibi türler, vatandaşlarımız açısından hem geçim hem de sağlıklı bir protein kapısı olduğu için yakalanıyor. Dolayısıyla biz bakanlık olarak her yıl, belirli miktarda balığı ülke çapında sulara bırakıyoruz. Bugün burada başlattığımız kampanyayla 63 ilde yaklaşık 5 milyon civarında balık bırakacağız. Bakanlık olarak toplam yıl içerisinde bırakacağımız balık sayısı, 40 milyonu geçiyor. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin vermiş olduğu 2023 yılı hedefi de 100 milyon balığa ulaşmak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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