Mogan Gölü'nde silahla vurulduğu tespit edilen flamingo bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, silahla vurulduğu tespit edilen bir flamingo bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, silahla vurulduğu tespit edilen bir flamingo bulundu.

Mogan Gölü yakınlarında hareketsiz bir flamingonun olduğunun fark edilmesi üzerine durum Gölbaşı Belediyesine bildirildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede flamingonun silahla vurulduğu tespit edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AA muhabirine, flamingoların avcılar tarafından vurulduğunun öngörüldüğünü belirtti.

Konunun takipçisi olacaklarını anlatan Şimşek, "Ankaramızın incisi Mogan Gölümüz yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ekosistemimizin bir parçası olan flamingoları avlamanın kabul edilebilir hiçbir yanı olamaz. Hiçbir şekilde, hiçbir kuşa silah tutmak kabul edilemeyeceği gibi zaten avlanma yasağı da mevcut. Vicdanı, doğaya ve insana saygısı olan kimse bunu yapamaz. Bu sürecin takipçisi olacağız ve bu vahşeti yaşatanların bulunması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal