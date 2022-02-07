Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti - Haberler
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Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

AA - Güncel
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Öğrenciler de paylaştıkları videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım ile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat ve destekleri ile kurulan ve Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak "Geçmiş ile Geleceğe" köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor.

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

Mogadişu Sağlık Bilimleri öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Mogadişu, dua, Güncel, Haber

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