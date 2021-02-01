Mogadişu'daki terör saldırısında 10 kişinin öldüğü açıklandı

Somali Polis Sözcüsü Sadik Ali, başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün yapılan bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Somali Polis Sözcüsü Sadik Ali, başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün yapılan bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ali, basına yaptığı açıklamada, bombalı saldırı sonrası otelin güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın kırsal alanda yenildiğini aktaran Ali, "Eş-Şebab sivilleri öldürmeye alıştı, biz de canımız pahasına sivilleri koruyacağız." dedi

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında eski generallerden Somalili Senatör Muhammed Nur Galal da bulunuyor.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü Eş-Şebab tarafından Afrik Otele yapılan bu korkunç saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı