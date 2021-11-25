Mogadişu'daki bombalı saldırının bilançosu belli oldu: 8 ölü, 17 yaralı - Haberler
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Mogadişu'daki bombalı saldırının bilançosu belli oldu: 8 ölü, 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mogadişu'daki bombalı saldırının bilançosu belli oldu: 8 ölü, 17 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun merkezindeki K4 kavşağında meydana gelen patlamanın bombalı saldırı olduğu açıklandı. Polis sözcüsü Abdifatah Aden Hassan gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 ölü ve 13'ü öğrenci olmak üzere 17 yaralı saydık" dedi. Hassan, patlayıcı yüklü bir aracın Birlemiş Milletler (BM) güvenlik konvoyunu hedef aldığını söyledi. Bazı binaların duvarlarının yıkılmasını ve araçlarda büyük hasar oluşmasına yol açan saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Mogadişu'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda olay yerinden duman yükseldiği ve silah seslerinin duyulduğu ifade edilmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab Somali'de sık sık bombalı saldırılar düzenliyor. - MOGADİŞU

Mogadişu'daki bombalı saldırının bilançosu belli oldu: 8 ölü, 17 yaralı

Mogadişu'daki bombalı saldırının bilançosu belli oldu: 8 ölü, 17 yaralı

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