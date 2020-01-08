Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı
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Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı

Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralıSomali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

08.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:40
Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı

Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı

Somali (DHA) ? Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırı, başkanlık sarayı ve parlamento yakınındaki bir kavşakta bombalı araçla düzenlendi. Patlamada aralarında parlamento binasına giriş için kontrol noktasında sıra bekleyenlerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulans sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mogadişu'da patlama 4 ölü, 15 yaralı
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