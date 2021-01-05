Mogadişu'da patlama
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Mogadişu'da patlama

05.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:46
Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyulması üzerine bölgeye güvenlik ekipleri gönderildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyulması üzerine bölgeye güvenlik ekipleri gönderildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Mogadişu'nun Waberi ilçesinde, şehrin farklı bölgelerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi.

Bölgeye güvenlik görevlileri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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