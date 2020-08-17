Mogadişu'da Eş Şebab'ın otel baskını: En az 16 ölü
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BBC

Mogadişu'da Eş Şebab'ın otel baskını: En az 16 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da saldırılarını son zamanlarda artıran El Kaide bağlantılı Eş Şebab militanları hükümet yetkililerinin sık sık kullandığı bir otele saldırı düzenledi.

Mogadişu'da Eş Şebab'ın otel baskını: En az 16 ölü
17.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:55

Somali ordusuna mensup özel kuvvetler, başkent Mogadişu'da Eş Şebab militanlarının bastığı oteldeki eylemi sonlandırdı ama 5 saldırganın yanısıra en az 11 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre 200 rehinenin kurtarıldığı olayda onlarca kişi de yaralandı.

Olay, Eş Şebab militanlarının Pazar günü sahildeki turistik Elite Hotel'in önünde araçlı bir bomba patlatmalarıyla başladı.

Daha sonra otele giren militanlar, içerdeki insanları rehine aldılar.

Yakınlarda açılan otel, bir milletvekiline ait ve üst düzey hükümet yetkililerinin sıklıkla gittikleri bir yer.

Görgü tanıkları ilk araç patlamasının başkent Mogadişu'nun her yerinden duyulduğunu ve insanlar bölgeden kaçmaya çalışırken kaos yaşandığını anlatıyorlar.

Güvenlik güçleri patlamadan sonra oteli kordon altına aldı ve içerdeki militanlarla çatışmaya başladı.

Dört saat sonra hükümet sözcüsü Muhtar Omar Twitter'den kuşatmanın sona erdiğini ve silahlı militanların tümünün öldürüldüğünü duyurdu.

Enformasyon Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliyle Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin de olayda öldükleri bildirildi.

Dhacdoone adlı özel Somali haber sitesi, Elite Hotel'in Mogadişu'da en sıkı şekilde korunan binalardan biri olduğunu yazdı.

Eş Şebab eylemleri arttı

Daha önce internete konulan ve Eş Şebab tarafından yapıldığı kaydedilen bir açıklamada "Mücahitler mürtet kesime mensup (hükümet için kullandıkları ifade) bir milletvekiline ait bir otele intihar saldırısı ve komando baskını operasyonu başlatmışlardır" denildi.

El Kaide ile bağlantılı bir örgüt olan Eş Şebab Somali'de on yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyor.

Başkent Mogadişu'dan, Afrika Birliği güçlerinin de desteğini alan Somali hükümeti kuvvetleri tarafından püskürtülen Eş Şebab yine de kentte suikast, bombalama ve silahlı saldırı eylemlerini sürdürüyor.

Son iki aydır cihatçı grubun başkentteki eylemlerinde bir artış görülüyor.

Geçen hafta Mogadişu'da sıkı önlemlerle korunan bir cezaevinde güvenlik görevlileri ile Eş Şebab militanları arasında yaşanan çatışmada 20 kişi öldü.

Hapisteki Eş Şebab militanlarının bir şekilde silahlanarak, cezaevinden kaçmayı denedikleri açıklandı.

BBC
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