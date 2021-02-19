Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışmaya ilişkin açıklamalar
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Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışmaya ilişkin açıklamalar

19.02.2021 03:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 03:47
Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışmaya ilişkin açıklamalar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışmanın kontrol altına alınmasının ardından Güvenlik Bakanı ve saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adaylarından açıklamalar geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışmanın kontrol altına alınmasının ardından Güvenlik Bakanı ve saldırıya uğrayan cumhurbaşkanı adaylarından açıklamalar geldi.

Güvenlik Bakanı Hasan Hundubay Jimale, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı milislerin yerel saat ile 01.00 sularından Mogadişu'daki bazı askeri kontrol noktalarına saldırdığını belirtti.

Jimale, "Milis grubun sözcüsünün akşam saatlerinde hükümet binalarına saldıracaklarını söylemesi üzerine Silahlı Kuvvetler alarma geçmişti. Söz konusu saldırıyı başarıyla püskürttük. Detayları daha sonra paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Saldırı Fermacu'nun emriyle düzenlendi"

Otelde bulunan cumhurbaşkanı adayı Hasan Şeyh Mahmud da Twitter hesabından, saldırının hükümet güçleri tarafından yapıldığının altını çizerek, "Görev süresi biten cumhurbaşkanının, görüşlerini ifade etmek için barışçıl gösteriye hazırlanan vatandaşların kanını dökmesi talihsizliktir." ifadesini kullandı.

Otelde kalan diğer cumhurbaşkanı adayı Şerif Şeyh Ahmed de Facebook hesabından, kaldıkları otelde Mahmud ile saldırıya uğradıklarını doğrulayarak, "Bu saldırı, görev süresi biten Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun emriyle bizi bastırmak amacıyla düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyi Başkanı da olan Ahmed, basına yaptığı açıklamada da halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

1 asker öldü, 4 asker yaralandı

Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Ahmed ve Mahmud'un kaldığı Maida ( Nasahablood) Oteli çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Güvenlik kaynakları, çatışmada, 1 askerin öldüğünü 4 askerin yaralandığını belirterek, otelin kontrol altına alındığını kaydetmişti.

Muhalifler halkı sokağa çağırmıştı

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen halkı yarın sokağa inmeye çağırmıştı.

Somali hükümeti, dün, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada Kovid-19 vakalarındaki artışı gerekçe göstererek tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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