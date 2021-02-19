Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı
19.02.2021 02:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 02:50
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında çıkan çatışma, kontrol altına alındı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
Güvenlik güçleri otelin kontrolünü sağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan