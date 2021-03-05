Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarında bulunan Lul Yemeni adlı restoranının önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Restoranın önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bir binanın da çöktüğü bildirildi. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı