Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

– Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Polis, düzenlenen saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırı, başkent Mogadişu'nun çok sayıda restoran ve alışveriş merkezi bulunan Hamar Weyne bölgesinde meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: DHA