Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

– Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.

Mogadişu'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir alışveriş merkezinin önünde, bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi.  Polis, düzenlenen saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırı, başkent Mogadişu'nun çok sayıda restoran ve alışveriş merkezi bulunan Hamar Weyne bölgesinde meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: DHA
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