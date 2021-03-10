Mogadişu'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Mogadişu'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

10.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:54
Mogadişu'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA muhabirin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sabah erken saatlerde Karan ilçesinde Sağlık Bakanlığına bağlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarı ekibini taşıyan aracın geçtiği sırada yola tuzaklanan mayın infilak etti.

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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