Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü - Haberler
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Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberler e göre, Mogadişu'nun Ceelgaab bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Öte yandan askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğine ve Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na oldukça uzak bir noktada meydana gelen saldırıda Türk varlığında herhangi bir zayiat meydana gelmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'ın sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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