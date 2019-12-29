Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 15 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz (2)
YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİSomali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi.
29.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:03
YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da ki terör saldırısında yaralanan ve durumu ağır 15 kişi ile hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gönderildi. Yaralıları Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ile birçok bakan dualarla uğurladı.
Kaynak: DHA