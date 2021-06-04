Modular Journal'in Haziran 2021 Sayısı Yayımlandı
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanan (Haziran - Aralık) Modular Journal (ISSN: 2651-5210) mimarlık, sanat ve tasarım alanlarındaki özgün makaleleri, araştırma özetlerini, kitap-eser incelemelerini ve meslek alanına dair güncel tartışmaları ve...
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanan (Haziran - Aralık) Modular Journal (ISSN: 2651-5210) mimarlık, sanat ve tasarım alanlarındaki özgün makaleleri, araştırma özetlerini, kitap-eser incelemelerini ve meslek alanına dair güncel tartışmaları ve görüşleri yayımlamaktadır.
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Kaynak: Habermetre