MODULAR JOURNAL'IN ARALIK 2021 SAYISI YAYIMLANDI

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanan (Haziran - Aralık ) Modular Journal (ISSN: 2651-5210) mimarlık, sanat ve tasarım alanlarındaki özgün makaleleri, araştırma özetlerini, kitap-eser incelemelerini ve meslek alanına dair güncel tartışmaları ve görüşleri yayımlamaktadır.

Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2021

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanan Modular Journal'in Aralık 2021 Sayısı DergiPark'a erişmek için tıklayınız.

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