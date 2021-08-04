Modoko'yu öğrenciler yeniden tasarlayacak
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Modoko'yu öğrenciler yeniden tasarlayacak

Modoko'yu öğrenciler yeniden tasarlayacak
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Açık hava mobilyacılar çarşısı Modoko, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Açık hava mobilyacılar çarşısı Modoko, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

???????Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, yarım asrı geride bırakan, 350 mağazaya ev sahipliği yapan, doğrudan 5 bin dolaylı yoldan da 35 bin kişiye istihdam sağlayan Modoko, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında ilk olarak İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre tasarımı öğrencileri Modoko'nun dış mekanlarını yeniden tasarlayacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ile Modoko Başkanı Koray Çalışkan'ın ortak planladığı proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin düzenlenecek bir yarışmayla iş hayatına atılmadan deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Projenin ikinci ayağını ise "E ticaret" ve "Dış ticaret" konuları ile ilgili çalışmalar oluşturuyor. Bu çerçevede, ilgili alanlarda yapılacak çalışmalara imza atılması için bir ön protokol de imzalandı.

Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında ülke çapında hedeflenen amaçlardan biri olan nitelikli iş gücünün desteklenmesinde Modoko'nun, çalışma hayatına yeni adım atacak öğrencileri teşvik etmek ve teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarına olanak sağlamak amacıyla T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ile yeni ortak projeler geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modoko Başkanı Koray Çalışkan, "Mobilya sektörü olarak iç mimar, tasarımcı ve zanaatkara büyük ihtiyacımız var. Ne yazık ki üniversiteli gençlerimizin mobilya sektörüne ilgisi az. Oysa sektör olarak gençler için ilk günden itibaren iyi maaşlarla ve terfilerle çalışma hayatlarında yer alma fırsatı sunuyoruz. Aynı zamanda yapacağımız bu yarışma kapsamında gençlerimizin gözünden Modoko'nun değerlendirilip yarım asır sonra yeni çehresine kavuşması konusu bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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