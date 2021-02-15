Modoko Sanal Fuarı'nı bir ayda 500 bin mobilya alıcısı ziyaret etti
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Modoko Sanal Fuarı'nı bir ayda 500 bin mobilya alıcısı ziyaret etti

15.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:44
Modoko Sanal Fuarı'nı bir ayda 500 bin mobilya alıcısı ziyaret etti

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko tarafından başlatılan sanal fuarı bir ayda 500 bin kişi ziyaret etti.

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko tarafından başlatılan sanal fuarı bir ayda 500 bin kişi ziyaret etti.

Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, iç pazarı canlı kılmak için salgın döneminde açılan Türkiye'nin en büyük mobilya internet sitesinden sonra ihracatı artırmak amacıyla 700 milyon liralık yatırımla "Modoko Sanal Fuarı" projesi hayata geçirildi.

Ocak ayının başında ilk etapta Almanya, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İngiltere pazarlarına yönelik hayata geçirilen fuarı, bir ayda 500 bin kişi ziyaret etti.

Hem Modoko'nun hem de Modoko'daki mağazaların 360 derece gezilebildiği fuarda, firma sahibiyle çevrim içi ya da telefonda görüşülebiliyor. 4 dil seçeneğinin bulunduğu fuarın 365 gün sürmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modoko Başkanı Koray Çalışkan, ihracata yönelik yapılan 4-5 günlük fuarların geçici ve yetersiz olduğunu belirterek, "Amacımız, herkesin bize istediği zaman ulaşmasını sağlamak. Çünkü ihracatta artık yeni trend sanal fuarlar ve biz de bu nedenle sanal fuar projemizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, sanalfuar.modoko.com.tr üzerinden gezilebilen fuarla Türkiye'deki bütün sektör oyuncularının birbirleriyle iş yapabilme fırsatını yakalamasını istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden birisi de geleneksel bir sektörü dijital üzerinden dünyaya açabilmek, bazı firmaların ilk kez ihracat yapmalarını sağlamak, bazılarına yeni ihracat pazarları sunabilmek ve en önemlisi de Türk mobilyasını dünyaya doğru tanıtabilmek. İlk etapta 3,5 milyar dolarlık mobilya ihracatına yüzde 10 katkı sunmayı hedefliyoruz. Bir yılda 1 milyon ziyaretçi beklerken, bunun yarısını ilk ayda başardık."

Çalışkan, hedef ülkelerin Almanya, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İngiltere olduğunu belirterek, yılın ikinci yarısında ise performansa göre ülke sayısını artırabileceklerini bildirdi.

"ABD'li firmadan sanal fuar için teklif aldık"

Koray Çalışkan, sanal fuarın ABD tarafındaki organizasyonu için de ABD'li bir firmadan teklif aldıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha büyük bir operasyonla ABD pazarına özel bir çalışma yürütmek istiyoruz. 2023 yılı için hedef konulan 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı için yeni hikayeler yazılması gerekiyor. ABD'de de bu fuar çalışmalarımızı yapacağız. Hatta öyle ki yıl içerisinde açacağımız mobilya çarşısıyla sanal fuarı aynı zamana denk getirerek ABD'ye yıllık 1 milyar dolarlık ürün hacmini satışa sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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