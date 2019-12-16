Modoko 50. yılını Sevcan Orhan'la kutladı
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Modoko 50. yılını Sevcan Orhan'la kutladı

Modoko'nun 50. Yıl gala gecesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Sevcan Orhan söylediği Türküler ve şarkılarla konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı

16.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:39
Modoko 50. yılını Sevcan Orhan'la kutladı

Sevilen şarkıcı, sahneden Modoko üyelerine "Benim babamda cila ustasıydı. Mobilyaya uzak değilim. Çocukluğum mobilyalar ve cila kokusu ile geçti. Bayılıyorum o cila kokusuna, bu yüzden bir nevi bende mobilyacıyım" demeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Snob Magazin

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