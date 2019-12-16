Modoko 50. yılını Sevcan Orhan'la kutladı

16.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:39

Sevilen şarkıcı, sahneden Modoko üyelerine "Benim babamda cila ustasıydı. Mobilyaya uzak değilim. Çocukluğum mobilyalar ve cila kokusu ile geçti. Bayılıyorum o cila kokusuna, bu yüzden bir nevi bende mobilyacıyım" demeyi de ihmal etmedi.



