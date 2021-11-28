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MODİFİYELİ ARAÇ TUTKUNLARI BUCAK'TA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde 1'nci TuningFest modifiyeli araç tutkunları buluştu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde 1'nci TuningFest modifiyeli araç tutkunları buluştu. Yüzlerce modifiyeli araç güzellik ve desibel ses derecelerinde yarıştı.

Türkiye'nin her yerinden gelen 600'ün üzerinde modifiyeli araçtan yarısından fazlası, desibel ses, güzellik yarışması ve Avrupa güzellik yarışması için yarıştı. Desibel ses yarışmasına giren araçların tek tek desibel ses seviyeleri ölçüldü. Modifiyeli araç tutkunları araçlarını çalıştırıp gaza basarken lastiklerinden duman çıkarttı. Lastikleri alevlenme noktasına gelenler ise su püskürtülerek tutuşması önlendi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal 'Yağış ihtimaline karşı yarışmayı kapalı pazar alanında yapmak zorunda kaldık. Yarımaya Türkiye'nin her yerinden gelerek katılan tüm modifiyeli araç sahiplerine teşekkür ederim" dedi. Başkan Ünal, gençlerin en büyük isteği olan driving yarış pistini yaparak onların hizmetine sunacaklarını da söyledi.

Araçlarda egzoz patlatma gösterilerinden sonra Bucak 1'nci TuningFest modifiyeli araç yarışmaları sona erdi.

MODİFİYELİ ARAÇ TUTKUNLARI BUCAK'TA BULUŞTU

MODİFİYELİ ARAÇ TUTKUNLARI BUCAK'TA BULUŞTU

MODİFİYELİ ARAÇ TUTKUNLARI BUCAK'TA BULUŞTU

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