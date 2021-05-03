Modifiye tutkunu gence ceza yağdı

Modifiye tutkunu gence ceza yağdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma yasağı ile ilgili drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Modifiye tutkunu gence ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma yasağı ile ilgili drone destekli uygulama gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın da katıldığı uygulamada, modifiye araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinin Hikmet Şahin Köprülü kavşak girişinde yaptığı uygulamada; bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay'ın 12 bin liraya alıp, 90 bin TL harcayarak modifiye ettiği otomobili durduruldu.

İncelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay'a 7 gün süre verilerek, 144 TL ve aracın plaka eksikliği nedeniyle 551 TL cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulanan sürücü Ali Rıza Altunbay, "Biz hastasıyız bunun, başka bir hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN