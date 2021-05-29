Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı

Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de araçlarına trafik kurallarına aykırı eklenti yapan sürücüler, polis uygulamasına takıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de araçlarına trafik kurallarına aykırı eklenti yapan sürücüler, polis uygulamasına takıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler ise araçlarındaki uygunsuz eklentileri sökmek zorunda kaldı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü havaların ısınması ile birlikte artan Trafik Kazalarının önüne geçebilmek adına D-100 Karayolu Öztürkler kavşağında uygulama gerçekleştirdi. Araçlarına fazla eklenti yapan, amortisörlerini çıkartan, lastiklerini fazla büyüten, kasasında fazladan yük alan ve ön camlara film koyan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde araçlarına fazla eklenti yapanlar bölgede eklentilerini çıkartırken, çıkartmayanların araçları trafikten men edildi.

Ayrıca ön camlarına aracın içerisi gözükmeyecek derecede filmli olan araçların da ön filmleri söküldü. Trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetimleri devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Aşk vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı
Son dakika... Aşk vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 13:22:56. #1.16#

title