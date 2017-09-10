Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu



KÜTAHYA - Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Kütahya'da buluştu.

Kütahya Belediyesi fuar alanında düzenlenen "6. Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği", yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtıp, yarışmalara katıldılar. Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

Organizasyon firması yetkililerinden Bahadır Çelik, yaptığı açıklamada, etkinliğe İstanbul, Mersin, Bursa, Gaziantep, Aydın ve Uşak'ın da aralarında bulunduğu 30 ilden modifiye tutkunlarının 400 araçla katıldığını söyledi.

Etkinliğe her geçen yıl ilginin arttığını ifade eden Çelik, düzenledikleri yarışmalar sonunda dereceye giren araç sahiplerine çeşitli hediyeler takdim ettiklerini belitti.

Bursa'dan Ekip olarak geldiklerini söyleyen Okan Baştürk "Biz Kütahya Modifiye fuarına her sene katılıyoruz. Biz burada yarışmalarda araçlarımız ile yarışıyoruz. Yeni insanlar ile tanışıyoruz ve bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Aldığımız dereceler ile de buradan her sene kupalar ile ayrılıyoruz" diye konuştu.