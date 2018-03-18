Modifiye Tutkunları Düzenledikleri Konvoyla Şehitleri Andı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da modifiye tutkunları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde düzenledikleri konvoyla şehitleri andı.

Samsun Toyota Corolla Fan Clup ve İES Garaj Samsun üyeleri tarafından "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konvoyu" düzenlendi. Canik ilçesindeki cezaevi önünden başlayan konvoya 40 araç katıldı. Araçlarını Türk bayrakları ile süsleyen modifiye tutkunları, yaklaşık 1.5 saat boyunca şehir turu attı. Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak konvoya destek verdi. Şehir turu Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'nda son buldu. - SAMSUN