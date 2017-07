Modifiye Tutkunları Atakum'da Buluşuyor

Samsun'un Atakum ilçesinde her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce modifiye otomobil tutkunu genci buluşturan En Güzel Modifiyeli Otomobil Yarışması için nefesler tutuldu. Atakum Belediyesinin katkılarıyla düzenlene yarışma için son hazırlıklar tamamlandı.



Atakum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen En Güzel Modifiyeli Otomobil Yarışması için son hazırlıklar tamamlandı. İstanbul, Konya, Tokat, Çorum, Kastamonu, Sinop, Trabzon, Giresun, Ordu başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok farklı şehrinden modifiye otomobil tutkunu, 9 Temmuz 2017 Pazar günü saat 12.00-18.00 saatleri arasında Kurupelit Yat Limanında buluşuyor.



Gençlerin, modifiye otomobil konusunda duydukları heyecandan hareketle, her yıl düzenlenen En Güzel Modifiyeli Otomobil Yarışması'na destek verdiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yüzlerce modifiyeli otomobil, güzellik yarışmasında yarışıyor. Bu anlamda ülkemizin neredeyse tüm illerinden gençler, Atakum ilçesine geliyor. Burada hem tutkuları olan otomobillerinin güzelliklerini yarıştırıyor hem de Türkiye'nin en güzel ilçesi Atakum'u görme şansları oluyor. Biz de misafirimiz olan gençleri ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Bu yıl yarışmada 250'den fazla otomobilin kupayı almak için kıyasıya mücadele edeceğini söyleyen Garaj Atakum Başkanı Kenan Tabağ, "Türkiye'deki modifiye otomobil tutkunu gençlerin her yıl heyecanla beklediği En Güzel Modifiyeli Otomobil Yarışması'na, 4 yıldır Atakum ilçesinde ev sahipliği yapıyoruz. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın destekleri ve Atakum halkının örnek misafirperverliği ile örnek bir yarışma düzenliyoruz. Pazar günü tüm otomobil tutkunlarını Kurupelit Yat Limanına bekliyoruz" diye konuştu.