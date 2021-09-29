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Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen OtoFest, SMA hastası Ela bebek yararına düzenlendi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen OtoFest, SMA hastası Ela bebek yararına düzenlendi.

Klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdiği Osmancık OtoFest yoğun ilgi gördü. İlki 2019'da düzenlenen Osmancık OtoFest'in ikincisi, SMA hastası Ela bebek yararına düzenlendi. Osmancık Belediyesi ve Auto Osmancık işbirliği ile düzenlenen festivalde; otomobiller teknik donanımları, ses sistemleri, renkleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıktı. Belediye Hizmet Kampüsünden yapılan festivale Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum, Osmancık ve diğer ilçelerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce modifiye araç tutkunları katıldı.

"Hiçbir şey vesilesiz olmaz"

Birbirinden farklı yerli ve yabancı marka ve modeldeki araçlar 'Güzellik', 'Basıklık', 'Air süspansiyon basıklık' kategorilerinde yarışların da yer aldığı festival sonunda katılımcılar yapılan drift gösteriyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Osmancık OtoFest'in Ela bebek yarına düzenlendiğini belirten Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Ela evladımıza acil şifalar diliyor, desteklerinizi bekliyorum. Hiçbir şey vesilesiz olmaz" dedi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ise, Osmancık'ın bugün çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti. Konuşmalarına ardından araçlar 'Güzellik', 'Basıklık', 'Air süspansiyon basıklık' kategorilerinde yarıştı, dereceye girenlere plaketleri verildi.

"Bebeğimizi kaybetmek istemiyoruz"

SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden ve yurt dışında uygulanan gen terapisi tedavisi için yaklaşık 2,2 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirlenen Ela Beyazgül'ün Gümüşhacıköy ve çevresinde pazar esnafı olarak çalışan babası Hüseyin Beyazgül, "Bu hastalığın tedavisi yurt dışında yapılıyormuş. Devlet büyüklerinden bize yardım etmelerini istiyorum. Maddi gücümüz yetersiz. Ela için bir kampanya başlattık. Bu hastalığın tedavisi varmış fakat maalesef bizim bu tedaviyi karşılayacak maddi durumumuz yok. Tedavisi olan bir hastalık için biz çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

Modifiye araç tutkunları SMA hastası Ela bebek için buluştu

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