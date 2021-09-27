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Modifiye araç tutkunları Konya'da buluştu

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Modifiye araç tutkunları Konya'da buluştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

Konya Otomobil Sporları Derneği tarafından Kuğulu Tabiat Parkında düzenlenen Modifiye ve Klasik Araçlar Festivaline, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden yüzlerce araç katıldı.

Festivalde "Müzik Sistemli Araçlar Arasında Desibel Yarışması", "Klasik Araçlar Arasında Güzellik Yarışması", "Motosiklet Güzellik Yarışması", "Tofaş Araçlar Güzellik Yarışması" ve "Avrupa Araçları Güzellik Yarışması" düzenlendi. "Klasik Araçlar Arasında Güzellik Yarışması"nda birincilik ve ikincilik ödülleri Seydişehir'e geldi.

Türkiye'nin tüm illerinden katılımcıların olduğu programda, çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlendi. 7'den 70'e binlerce modifiye araç tutkununun ilgiyle izlediği festival, akşam saatlerine kadar devam etti.

Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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