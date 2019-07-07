Modifiye araç tutkunları Denizli'de buluştu

Modifiye araç tutkunları, Denizli'de düzenlenen "Denizli Auto Show Tuning" etkinliğinde bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Uşak, Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Muğla'dan getirilen yaklaşık 300 araç görücüye çıktı.

Modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar araçlarını tanıttı.

Etkinlikte, modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı.

300 bin liraya modifiye

Müzik sistemleriyle ilgilendiğini anlatan Hasan Kopmaz, "Aracıma 300 bin lira harcayarak özel hazırlanan ses sistemini monte ettik. İlgi büyük. Herkes fotoğraf çektirmeye geliyor." dedi.

Organizasyon yetkililerinden Emrah İmal ise etkinliğin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü, çeşitli özellikte 300 aracın sergilendiğini söyledi.

Kentte üçüncü kez yapılan etkinlikteki amaçlarının yarışma olmadığını vurgulayan İmal, "Burada modifiyeli araçları, klasik araçları ve özel donanımlı ses sistemi olan araçları sergilemek için buluştuk. Hem sohbet ediyoruz hem de eğleniyoruz." diye konuştu.

Murat 124 marka otomobiline 30 bin lira modifiye yapan Okan Mustafa Tekeli ise organizasyonun eğlenceli geçtiğini ve aracına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA