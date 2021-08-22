Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu

Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Modifiye araç tutkunları Çekmeköy Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen festivalde bir araya geldi.

Modifiye araç tutkunları Çekmeköy Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen festivalde bir araya geldi.

Ömerli Stadı'nda düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2021'e çok sayıda modifiye araç ve sahibi katıldı. Festival alanına sabah erken saatlerden itibaren getirilen yüzlerce araç renkleri, teknik donanımları ve ses sistemleriyle görücüye çıktı.

Festivalde "Avrupa güzellik", "Ticari güzellik" ve "Basıklık" kategorilerinde yarışma yapıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Enes Dündar, "Aracıma yaklaşık 160 bin lira masraf yaptım. Body kit olarak olsun gösteriş olarak olsun emek verilerek yapılan bir şey." dedi.

"Yılan araba" konseptiyle etkinliğe katılan Burak Uzun da beslediği piton yılanıyla geldiği festival alanında ilgi gören isimlerden oldu.

Uzun, "Yılan diye bir konsept yaptık. Yılanın rengi sarı arabanın da rengi sarı. Bu şekilde bizim tabirimizle iki yılan bir araya gelmiş oldu." diye konuştu.

Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Muslera Gervinho Erol Bulut Mesut Özil Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 14:47:20. #1.16#

title