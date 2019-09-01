Modifiye araç tutkunları buluştu

01.09.2019 19:22

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu.

Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen "8. Modifiye Fuarı" modifiye araç tutkunları ile vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinlik kapsamında "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Etkinliği organize eden firmanın yetkililerinden Hüseyin Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Nevşehir, Uşak ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu 20 ilden modifiye tutkunlarının yaklaşık 500 araçla katıldığını söyledi.

Fuara ilginin her geçen yıl arttığını belirten Savran, yarışların sonunda dereceye giren araç sahiplerine çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

Eskişehir'den ekip olarak geldiklerini anlatan Emrah Kartal ise modifiye aracın kendileri için adeta bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Ömer Akkaya da fuardaki "en güzel modifiye araç" yarışmasına katıldığına değinerek, bu tür etkinliklerde araçlar konusunda uzman kişilerle bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı.

Kaynak: AA