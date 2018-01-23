Modi Dünya Ceo'larına Çağrı: Hindistan Demek, İş Demek

– Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Davos'ta gerçekleşen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) açılış konuşmasında, iş dünyası liderlerine Hindistan'ın küresel ekonomi için heyecan verici bir fırsat olduğunu söyledi ve "Hindistan demek, iş demek" diyerek, CEO'lara yatırım ve ticari ilişkileri artırma çağrısı yaptı.

Hindistan'dan son 20 yıldır Davos Zirvesi'ne katılan ilk başbakan olan Modi, bugün başlayan zirve öncesinde 40 küresel şirketin CEO'su ve 20 Hintli şirketin CEO'sunu ağırladığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. "Hindistan demek, iş demek" temasıyla gerçekleşen etkinlikte Modi, iş dünyası liderlerine Hindistan'ın ekonomik kalkınmasını ve yatırım fırsatlarını anlattı.

Modi 48. Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küreselleşmenin korumacılık sebebiyle gittikçe sönükleştiğine dem vurarak, "2. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan küresel örgütlerin yeni dünya dinamiklerini yansıtıp yansıtmadığına bakmalıyız. Bazı küresel güçler küreselleşmeyi yavaşlatmak istiyor. Bunun en bariz örneği de yeni gümrük vergisi bariyerleri" dedi. - İstanbul