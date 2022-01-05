Modernleşen Köseali'ye 200 Tonluk İçme Suyu Deposu Kazandırıldı

Mahalleye 200 tonluk prefabrik içme suyu depo Su montajı da yapılarak bölgedeki su sorunu da çözüme kavuşturuldu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Köseali mahallesinde alt ve üstyapı çalışmaları da tamamlandı.

4 Milyon TL yatırım bedeli ile mahallede modern dönüşüm sağlandı

Mahallede yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 5 bin 700 metre içme suyu hattı, 8 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 33 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması ile 410 adet içme suyu abonesi ve parsel bağlantısı yapıldı. Toplamda 4 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen bu çalışmaları takiben, mahalleye 200 ton kapasiteli prefabrik içme suyu deposu montajı yılın ilk gününde yapıldı. Altıyla üstüyle modern bir değişim yaşayan mahalle, daha verimli ve kesintisiz suya ulaşmış olacak.

"Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "Mahallemiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde adeta yeniden doğdu. Altyapı ve üstyapısı ile modern bir değişime uğradı. 200 tonluk içme suyu deposu ile bölgede su sorunu da çözüme kavuşturuluyor. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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