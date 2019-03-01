Modernize Edilen Sarp Sınır Kapısı Yeni Yüzüyle Hizmete Girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize edilerek yeni yüzüyle hizmete giren Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'de en fazla yaya geçişinin yaşandığı sınır kapısı olduğunu belirterek, bu kapıdan yaklaşık 7 milyon yaya ile 700 bin aracın geçiş yaptığını söyledi.

Pekcan, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli gümrük kapısı olan ve yap-işlet-devret modeliyle yenilenen Sarp Gümrük Kapısı'nın açılış töreninde, Avrupa ile Asya'nın birleştiği Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni dünya düzeninde var olmak, daha güçlü ekonomilere, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek ve refahı toplumun her kesimine yaymanın gelecek kuşaklara daha güçlü ve parlak ülke bırakılmasını sağlayacağını vurgulayan Pekcan, "Bunun yolu ticaretten geçiyor. Refahın ve zenginliğin kapısı, gümrük kapılarıdır. Ticaret ise bunun anahtarı. Burada yaptığımız çalışmalar, ticaretin kolaylaştırılması, geliştirilmesi, gümrük kapılarının modernize olup dijitalleşmesi, şeffaflaşması ve etkinleştirilmesine hizmet etmektedir." dedi.

Pekcan, bakanlık olarak reform çalışmalarında ticaret yapanların taleplerini ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürekli istişare ediyor, görüş ve önerileri değerlendiriyoruz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Ne iş yaparsak yapalım, ister işçi, ister usta, ister işveren, ister ihracatçı, ne olduğumuz değil, ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız önemli. Dolayısıyla yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak için hepimiz var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız."

Bakanlık olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarına dikkati çeken Pekcan, "Gümrüklerde her zaman işlerin daha hızlı, daha kolay, daha ucuz, daha güvenilir ve daha şeffaf olması için çalışacağız. Bu yolda, dijitalleşme yolunda attığımız ciddi adımlar var. Güzel şeyler yapıyoruz, bunu daha da ileri taşıyacağız." diye konuştu.

"Gümrüklerimiz, zenginliğe ve refaha açılan kapımızdır"

Pekcan, Gürcistan'ın Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Kobulia ile iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi için görüştüklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Transit ticaretin geliştirilmesi, yolcu giriş çıkışlarının kolaylaştırılması, ticaret hacmimizin artırılması ve gümrüklerde veri paylaşımı, karşılıklı dijital bilgi paylaşımı üzerinde konuştuk. Dünyada yaptığımız bu çalışmaların doğru olduğunu verilerle görüyoruz. OECD verilerine göre, gümrüklerde bir günlük kayıp, ticaret hacminde yüzde 4 kayba neden oluyor. Lojistik alanında güçlü olan ülkelerin milli gelir artışı yüzde 1, ticaret hacminin artışı yüzde 2. Dolayısıyla bizim gümrüklerde kaybedecek zamanımız yok. Buralardaki işlemlerimiz hızlı, güvenilir, ucuz ve şeffaf olmak zorunda. Bakanlık olarak, buradaki bütün arkadaşlarımızın bu prensip doğrultusunda çalıştıklarını biliyorum. Gümrüklerimiz, zenginliğe ve refaha açılan kapımızdır. Ticaretimiz de bunun anahtarı."

Bakan Pekcan, önemli ticaret ortaklarından biri olan Gürcistan'ın aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya'ya, Moğolistan'a, Çin'e açılan kapısı olduğunu söyledi.

Bu durumun iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Pekcan, "Sarp Sınır Kapısı, Türkiye'de en fazla yaya geçişinin olduğu kapımız. Yaklaşık 7 milyon yaya, 700 bin araç geçişi var. Ülkemize giriş, çıkış yapan yolculardan yüzde 26'sı Sarp Sınır Kapısı'nı kullandı. Buradaki arazi sıkıntısından dolayı gümrük sahasını 36 dönümden 46 dönüme çıkarabildik. Keşke biraz daha fazla arazimiz olabilseydi daha geniş hizmet kabiliyetimiz olacaktı." dedi.

Pekcan, söz konusu sınır kapısındaki 8 olan peron sayısını, 6 giriş ve 6 çıkıştan 12 perona çıkarttıklarını anlatarak, "İnşallah en üstün teknolojilerle hizmet veriyor olacağız. En önemlisi de yaya ve araç girişini birbirinden ayırdık. Yayalara üst kattan geçiş vererek hızlandırmış olduk." dedi.

"Gümrük kapılarımızı modernize etmek için el birliğiyle çalışıyoruz"

Ticaretin kolaylaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, "Ticaretin en rahat ve kolay yapıldığı ülke olma stratejimiz doğrultusunda daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek, gümrük kapılarımızı modernize etmek, şeffaflaştırmak ve dijitalleştirmek için el birliği ile çalışıyoruz. Bunlarla ilgili uygulamaları başlattık." ifadelerini kullandı.

Pekcan, tabletle gümrük işlerinin yapıldığını belirterek, "Pilot uygulama olarak İpsala Kapısı'nda tahsilatların pos makinesi, kredi kartı ile ödenebilme uygulamasını başlattık. İnşallah bütün gümrük kapılarımıza bunları yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda araç işlemlerinin tek taraflı yapılması için de çalıştıklarının altını çizen Pekcan, "Araçların iki taraftan ayrı ayrı işlemlerden geçmek yerine, veri paylaşımıyla tek noktada gümrükleme noktasına gelebilirsek işlerimiz daha da kolaylaşmış olacak." dedi.

Erdoğan, açılışa telekonferansla katıldı

AK Parti'nin Artvin mitinginde halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene telekonferansla bağlandı.

Erdoğan, modernizasyon çalışmaları tamamlanan kapının açılışını bakanlar Pekcan ve Kobulia, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve diğer ilgililerle gerçekleştirdi.

Kaynak: AA